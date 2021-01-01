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आरोप:छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है विश्वविद्यालय: छात्र संगठन

कटिहारएक घंटा पहले
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केबी झा कॉलेज में प्रदर्शन करते छात्र नेता। - Dainik Bhaskar
केबी झा कॉलेज में प्रदर्शन करते छात्र नेता।
  • केवी झा कॉलेज में ऑन द स्पॉट नामांकन की सूची में गड़बड़ी करने का लगाया आरोप

केवी झा कॉलेज में ऑन द स्पॉट नामांकन की सूची गड़बड़ी के विरोध में एनएसयूआई एवं एबीवीपी छात्र संगठनों द्वारा पुतला दहन एवं जमकर नारेबाजी की गई। शनिवार को पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम खंड में नामांकन के लिए छात्र- छात्राओं के लिए सूची जारी की गई थी। जिसमें दिए गए 650 ऑन द स्पॉट नामांकन आवेदन में केवल 190 छात्र छात्राओं का ही सूची जारी की गई थी। जबकि वाणिज्य और विज्ञान के सीट बचे हुए हैं। अभाविप छात्र संगठन के नगर अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने बताया कि कई ऐसे विषय हैं जिनके सीट बचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 650 बच्चों में मात्र 190 छात्र-छात्राओं का लिस्ट में नाम आने से बचे छात्र - छात्रा काफी परेशान है। पुतला दहन कर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए जमकर की नारेबाजी : रविवार को एनएसयूआई छात्र संगठन एवं अभाविप ने संयुक्त रूप से पुतला दहन कर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर एनएसयूआई छात्र जिलाध्यक्ष अमित पासवान ने कहा कि जल्द ही बचे छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए विश्वविद्यालय लिस्ट जारी नही करेगी तो छात्र आंदोलन का बड़ा प्रारूप दिया जाएगा। वही घंटों कॉलेज के छात्र- छात्राओं सहित छात्र संगठन के नेता कॉलेज परिसर में ही धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र संगठन के अमित पासवान, मसूद रजा खान, फारुक हुसैन, साहिल, विशाल तंजीम, शाहरुख सहित कई छात्र संगठन के नेता मौजूद थे।

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