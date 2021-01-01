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आक्रोश:मतदाता सूची में गड़बड़ी पर मतदाताओं में आक्रोश

डंडखोराएक घंटा पहले
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प्रखंड के डंडखोरा पंचायत अंतर्गत मतदाता सूची पर बड़े पैमाने पर उलटफेर किया गया। डंडखोरा पंचायत के वार्ड संख्या 6 के मतदाता वाहिद हुसैन, शेख साबीर, अकबर आलम, आशिक हुसैन सहित दर्जनों मतदाताओं ने आक्रोश जताते हुए बताया कि नए वोटर लिस्ट प्रकाशन में भारी गड़बड़ी की गई है। ग्रामीणों का कहना था कि जो मतदाता जिस वार्ड के निवासी हैं उनका नाम किसी अन्य वार्ड में जोड़ दिया गया है। यह जानबूझकर किया गया साजिश है। हालांकि मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी का कहना है कि जो भी गड़बड़ी हुई है सब को ठीक कर लिया जाएगा।

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