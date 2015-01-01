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प्राणपुर का मामला:शराब पीने को 5 हजार रुपए नहीं देने पर पत्नी काे केरोसिन डाल जिंदा जलाया

कटिहार3 घंटे पहले
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  • मृतका की मां ने कहा-शराब पीकर रोजाना मारपीट करता था पति

शराब पीने के लिए 5 हजार रुपए नहीं देेने पर पत्नी काे जिंदा जला दिया। महिला की अस्पताल में इलाज के दाैरान माैत हाे गई। प्राणपुर रोशना निवासी सुनील ठाकुर ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने पर अपनी पत्नी रेणु देवी को ही आग लगा कर जला डाला और अपने घर से फरार हो गया। परिजन रेणु को इलाज के लिए प्राणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा और इलाज के दौरान ही रेणु की मौत हो गई। प्राणपुर थाना पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया और इस मामले में मृतका की मां के बयान पर पति सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की है। मृतका रेणु देवी की मां कल्पना देवी ने बताया कि शुक्रवार को बेटी 20 हजार रुपए ग्रुप से उठाकर लाई थी। उस रकम से वह कुछ व्यवसाय करना चाहती थी। लेकिन दामाद सुनील 20 हजार रुपए में से 5 हजार रुपए शराब पीने के लिए मांग रहा था। रूपया नहीं देने पर सुनील ठाकुर ने पहले रेणु देवी के साथ मारपीट की और फिर उस पर किरासन तेल डाल कर आग लगा दी अौर शौचालय चला गया।

पूर्व में जेल गया था आरोपी, पुत्र मोह में निकलवाया
सुनील ठाकुर की मां जानकी देवी ने कहा कि वह हमेशा शराब के नशे में रहता था। जिस कारण वह हमेशा अपने पत्नी के साथ साथ बच्चा और मां बाप के साथ भी मारपीट किया करता था। कुछ दिन पूर्व सुनील ठाकुर के मां-बाप ने प्राणपुर थाना में आवेदन देकर जेल भेजवाया था। लेकिन पुत्र मोह के कारण फिर उसे जेल से निकलवाया। मां जानकी देवी ने बताया कि गुरुवार को वे लोग अपने खेत पर काम कर रहा था कि गांव वालों ने खबर दी कि उनकी बहू के शरीर में आग लग गई है। जब वह घर आई तो रेणु देवी के शरीर में आग लगी हुई थी। किसी तरह आग को बुझा कर इलाज के लिए प्राणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई। जहां प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां मौत हो गई।

जल्द होगी गिरफ्तारी
इस मामले में पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस छापेमारी कर रही है।
राजीव कुमार झा, थानाध्यक्ष, प्राणपुर।

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