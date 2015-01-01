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मौत:जहर खाई इलाजरत महिला की हुई मौत

कटिहार4 घंटे पहले
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जहर खाई महिला की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान माैत हो गई। मुफ्फसिल थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फारबिसगंज सदर अस्पताल से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। जहां इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक महिला बुलबुल देवी के पति मनोज मेहता ने बताया कि वे लोग अररिया जिला के मधुलता गांव की निवासी है। तीन दिन पहले तबीयत खराब होने की वजह से उसकी पत्नी ने सही दवा के बदले कीटनाशक दवा खा ली थी। महिला की शादी 3 साल पहले हुई थी और उसका डेढ़ साल का बच्चा भी है।

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