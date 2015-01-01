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हादसा:मोटरसाइिकल की चपेट में आने से महिला जख्मी, गंभीर

कटिहार3 घंटे पहले
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  • कोढ़ा की घटना, चालक काे पुलिस के हवाले किया

कोढ़ा दुर्गा मंदिर के समीप एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने एक महिला को टक्कर मार दी। जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को देख स्थानीय लोगों ने उक्त मोटरसाइकिल चालक को पकड़कर कोढ़ा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार महिला मालो देवी अपने घर के समीप किसी काम से खड़ी थी। उसी क्रम में कटिहार से गेड़ाबाड़ी की ओर जाती मोटरसाइकिल ने मालो देवी को सीधी टक्कर मार दी। जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को देख स्थानीय लोगों ने मोटरसाइकिल चालक को दबोच लिया तथा पीड़ित महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। महिला की स्थिति को देख उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इस बीच स्थानीय लोगों ने चालक के साथ हाथापाई करते हुए कोढ़ा थाना पुलिस को सूचित किया। जानकारी मिलते ही कोढ़ा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौका स्थल पर पहुंची तथा आरोपी चालक को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंच गई है। पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है।

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