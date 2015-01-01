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अगलगी कि घटना:प्रसव के बाद घर लौटी महिला आई आग की चपेट में, स्थिति गंभीर

कटिहार3 घंटे पहले
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सदर अस्पताल में एक प्रसूता का प्रसव होने के बाद वह अपने घर लौटी। महिला आग की चपेट में आने से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सक ने घायल की गंभीर स्थिति को देख उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बरारी थाना क्षेत्र के काढ़ागोला निवासी काजल देवी को बीती रात्रि प्रसव कराने के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव उपरांत उसे परिजन अपने साथ घर लेकर गए। प्रसूता जब जच्चा बच्चा के साथ घर पहुंची तो परिजन दीप जलाकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी क्रम में काजल की साड़ी में दीप से आग लग गई और आग की चपेट में आ गई। घटना को देख परिजन आग बुझाने में जुट गए। इस बीच महिला आग से गंभीर रूप से झुलस गई। जिसे परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सक ने घायल महिला की गंभीर स्थिति को देख उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

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