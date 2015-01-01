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दबंगई:जमीन कब्जा कर घर बनाने की शिकायत

कटोरिया4 घंटे पहले
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टिटहीवरन गांव में जमीन पर अवैध कब्जा कर जबरन घर बनाने को लेकर नरेश तांती पिता स्व बालदेव तांती ने कटोरिया थाना में आवेदन दिया है। जिसमें गांव के ही दशरथ राय पिता स्व महपाल राय को नामजद कर बताया है कि उक्त जमीन उसकी दादी अकली देवी पति स्वर्गीय करमन तांती के नाम से केवाला है। जो उन्होंने उपरोक्त नामजद की दादी सुरजी देवी पति स्व हूरो राय से खरीदा था। जिसका खाता 1 एवं खेसरा 100, 101, 103 आदि एवं रकवा 2 एकड़ 40 डिसमिल है। उक्त भुखंड पर उपरोक्त नामजद जबरदस्ती घर बना रहा और मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा। बताया गया कि मामले को लेकर पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन नामजद अभियुक्त ने पंचों का फैसला मानने से इनकार कर दिया।

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