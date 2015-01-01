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दुर्घटना:बाइक दुर्घटना में अधेड़ जख्मी, देवघर रेफर

कटोरिया3 घंटे पहले
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आरपत्थर-मालबथान मार्ग स्थित पड़रिया मोड़ पर शनिवार को दुर्घटना में एक अधेड़ जख्मी हो गया। जख्मी श्यामलाल सोरेन पिता दुर्गा सोरेन ग्राम नकटी थाना कटोरिया का इलाज कटोरिया रेफरल अस्पताल में कराया गया। जहां चिकित्सक ने उसकी गंभीर स्थिति देख बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया।

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