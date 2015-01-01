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उल्लंघन:जमदाहा-भयहरण घाट पर बालू की अवैध खुदाई, रात में ट्रकों पर लाद खपाया जा रहा

कटोरिया41 मिनट पहले
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दिनदहाड़े पोकलेन से जमदाहा नदी के भयहरण घाट पर अवैध बालू खनन।
  • बीते दिनों खोनाटीकर से जमदाहा नदी तक बालू माफियाओं ने बनाई थी कच्ची पथ
  • खबर प्रकाशन के बाद भी प्रशासन ने नहीं की किसी तरह की कार्रवाई

कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जमदाहा से सटे खोनाटीकर गांव के निकट भयहरण घाट पर आखिरकार बालू माफियाओं द्वारा बालू के अवैध उत्खनन का खेल शुरू हो ही गया। अवैध बालू उत्खनन के लिए उक्त स्थान पर खोनाटीकर से होकर जमदाहा नदी किनारे घाट तक बालू माफियाओं द्वारा कच्ची पथ बनाने के भास्कर में बीते एक नवंबर को खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद भी प्रशासन मौन है। जिसके चलते बालू के अवैध उत्खनन का खेल शुरू हो गया और बीते तीन दिनों से रातों रात बालू ढुलाई बदस्तूर जारी है। इस दौरान प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होता देख बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ने लगा और वे दिनदहाड़े बड़ा पोकलेन से नदी में उक्त घाट पर बालू का अवैध खनन करना शुरू कर दिया है। पोकलेन द्वारा दिन में बालू खनन कर नदी में ही बनाए गए कच्ची पथ किनारे डंप किया जा रहा और रात के अंधेरे में ट्रकों से बालू खपाया जा रहा है। बालू के इस खेल में प्रशासन के मूकदर्शक की भूमिका समझ से परे है। सवाल यह है कि दिनदहाड़े बड़े मशीनों से बालू का खनन हो रहा, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दरअसल बांका सीमा स्थित दोमुहान घाट में बालू का भंडार खत्म होते देख बालू माफियाओं की काली नजर जमदाहा के आसपास नदी में महीन बालू पर पड़ गई। जहां बालू का पर्याप्त भंडार देख बालू को उठाने के लिए जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया गया है। जिसमें स्थानीय कुछ दबंग लोगों को अपने प्रभाव में लेकर माफियाओं ने पहले कच्ची पथ बनाकर उसे दुरूस्त किया ताकि बड़े बड़े ट्रकों से बालू की ढुलाई में कोई दिक्कत ना आए।

माफियाओं का मनोबल बढ़ा | वहीं कच्ची पथ बनाने एवं छिटपुट बालू ढुलाई में स्थानीय लोगों द्वारा खुलकर विरोध नहीं करने और प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से माफियाओं का मनोबल बढ़ने लगा है। जिसके चलते माफियाओं द्वारा बड़े मशीनों को नदी में उतारकर बड़े बड़े ट्रकों में भरकर बालू ढुलाई का खेल शुरू किया गया, जो रात के अंधेरे से सुबह तक होने लगा है। हालांकि स्थानीय लोगों के बीच बालू खनन को लेकर विरोध का स्वर उठना शुरू हो गया है।

बांका सीमा से सटे होने का मिल रहा फायदा
दरअसल जमदाहा पंचायत की सीमा बांका अंचल की सीमा सटा हुआ है, जहां बांका अंचल के दोमुहान घाट की सीमा खत्म होते ही जमदाहा नदी का सीमा शुरू होता है। सबसे अहम ये है कि जमदाहा से बांका अंचल सीमा तक महीन बालू का बड़ा भंडार है। इस स्थान से बालू उठाकर बांका सीमा से होकर निकलने में माफियाओं को कोई खास परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि दोमुहान घाट के बगल से ही ट्रकों का आना जाना लगा रहेगा। जमदाहा नदी के उक्त भयहरण घाट से बालू के अवैध खेल में लफड़ा कम देख माफियाओं ने बालू उठाव शुरू कर दिया है।

घाट तक पहुंच कर खनन की होगी जांच
चुनाव कार्य में रहने के कारण तबीयत थोड़ी खराब है, फिर भी शुक्रवार को मौके पर जाकर बालू उठाव की जांच की जाएगी।
-महेश्वर पासवान, खनन पदाधिकारी, बांका

कोई विभागीय पत्र नहीं मिला ह,ै होगी जांच
कटोरिया अंचल के जमदाहा क्षेत्र में बालू खनन का कोई विभागीय पत्र नहीं मिला है। पुलिस बल एवं अधिकारी के साथ मौके पर जाकर मामले की जांच की जाएगी।
-सागर प्रसाद, सीओ, कटोरिया

बुधवार की छापेमारी में नहीं मिला कोई
बुधवार को बालू खनन की सूचना पर उक्त घाट पर छापेमारी की गयी थी लेकिन अवैध खनन करते कोई नहीं मिला।
-प्रेमचंद सिंह, एसडीपीओ, बेलहर

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