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कार्रवाई:दुष्कर्म के प्रयास में नामजद युवक गिरफ्तार

कटोरियाएक घंटा पहले
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  • राधानगर से मुख्य नामजद कामेश्वर दास को पुलिस ने पकड़ा

कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में कटोरिया पुलिस ने बीते शनिवार रात मुख्य नामजद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नामजद कामेश्वर दास पिता भगलू दास बताया जाता है। गिरफ्तारी अभियान में प्रशिक्षु डीएसपी सह कटोरिया थानाध्यक्ष मनीष आनंद, अनि रंजीत कुमार रंजीत, महेश झा सदल बल शामिल थे। जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार दिन के तीन बजे के लगभग घर में अकेली लड़की को देख कामेश्वर यादव ने घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही हल्ला करने पर जब आसपास के लोग जुटे तो युवक ने किसी को बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं मामले की जानकारी होने पर जब लड़की के माता पिता युवक के परिजन के पास शिकायत करने गया तो लड़की की शादी के लिए एक लाख नगद लेकर चुप रहने कहा अन्यथा जान से मारने की धमकी थी। मामले को लेकर बीते शनिवार संध्या पीड़िता ने कटोरिया थाना में कामेश्वर यादव सहित पांच के विरूद्ध कांड संख्या 17/21 दर्ज कराया। जिसमें दुष्कर्म के प्रयास सहित जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत राधानगर से मुख्य नामजद कामेश्वर दास को गिरफ्तार कर लिया।

बालू लदा मिनी हाईवा जब्त, चालक धराया
बेलहर| पुलिस ने रविवार को एसआई अनिल कुमार के नेतृत्व में देवघर सुल्तानगंज मुख्य पथ के ब्लॉक के पास एक अवैध बालू लदे मिनी हाईवा को चालक सहित पकड़ लिया। इस संबंध में उनके लिखित बयान पर मिनी हाइवा चालक नावाडीह गांव के कपिलदेव मंडल एवं हाईवा पर अवैध उत्खनन के तहत प्राथमिकी दर्ज कर चालक को जेल भेज दिया गया । जिसमें उन्होंने कहा है कि यह पुलिस बलों के साथ गस्ती में निकले थे, इसी क्रम में उपरोक्त हाईवा को आते हुए देखा। हाईवा को रोककर लोड बालू के संबंध में चालान मांगने पर चालान प्रस्तुत नहीं किया।

पोषाहार वितरण के दौरान हुई मारपीट में केस दर्ज

धोरैया| गचिया- बसबिट्टा पंचायत अंतर्गत कचराती गांव में शनिवार को आंगनबाड़ी पोषाहार वितरण के दौरान दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक पक्ष से सेविका शिल्पा कुमारी ने गांव के श्रवण गोस्वमी, उसकी पत्नी पुष्पा देवी सहित आठ लोगों पर थाना में केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि पोषाहार वितरण के दौरान श्रवण गोस्वामी गाली गलौज करने लगा। मना करने पर मारपीट की। दूसरे पक्ष की ओर से नवीता देवी आंगनबाड़ी सेविका शिल्पा देवी एवं उसके पति पर भी केस दर्ज कराया है।

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