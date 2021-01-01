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छापेमारी:नामजद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने की छापेमारी

कटोरियाएक घंटा पहले
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  • कोलकाता पुलिस गिरफ्तारी के लिए थाने पहुंची

कैथाकुरा गांव में बीते शनिवार देर रात कोलकाता पुलिस ने कटोरिया पुलिस के सहयोग से पाॅक्सो एक्ट के एक नामजद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। पर गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार कोलकाता के रिशरा थाना में दर्ज 20 दिसंबर को कांड 104/20 के तहत भारतीय दंड संहिता 363/366/354/37640 पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें कैथाकुरा के कुंदन कुमार को नामजद किया गया था। इसी को लेकर नामजद की गिरफ्तारी के लिए कोलकाता के रिशरा थाना के अनि किंसुक विश्वास नामजद की गिरफ्तारी के लिए कटोरिया थाना पहुंचे। जहां कटोरिया अनि महेश झा एवं कटोरिया पुलिस के सहयोग से कैथाकुरा में छापेमारी की गयी लेकिन नामजद की गिरफ्तारी नहीं हो पायी। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार कोलकाता के रिशरा थाना में दर्ज कांड के उक्त नामजद कुंदन कुमार कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बहदिया गांव आए एक नाबालिक युवती के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। उक्त नाबालिक अपने नाना घर आयी थी। वहीं उसके माता पिता कोलकाता में फुटकर होटल व्यवसाय करते हैं। इधर बीते 19 दिसंबर को उक्त युवक के साथ नाबालिक लड़की घर से भाग गयी जिसको लेकर उसके पिता ने 20 दिसंबर को रिशरा थाना में पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था।

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