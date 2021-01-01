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छापेमारी:बहन घर से कथित रूप से अगवा युवक सुरक्षित

कटोरियाएक घंटा पहले
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  • झाझा थाना में हाजिर होकर अगवा से किया इंकार

लीलावरण गांव से बीते शनिवार सुबह 9 बजे कथित रूप से अगवा रुपण राय पिता ननकू राय ग्राम करहरा थाना झाझा शनिवार शाम को पत्नी के साथ झाझा थाना पहुंचकर अगवा होने से इंकार कर दिया। रूपण को अगवा करने की शिकायत उसकी बहन कोईली देवी पति सुखदेव राय ग्राम लीलावरण ने कटोरिया थाना में की थी। नामजद दो युवकों के सूईया एवं झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी। दोनों जगहों से ना तो अगवा किया गया युवक मिला और ना आरोपी। इधर शनिवार संध्या कथित रूप से अगवा युवक रूपण राय ग्राम करहरा थाना झाझा अपनी पत्नी रमणी देवी के साथ झाझा थाना पहुंचकर अगुवा होने की बात से इंकार किया।हालांकि रूपण ने पत्नी द्वारा दूसरी शादी करने के कारण उसे साथ रखने से इंकार किया। झाझा थानाध्यक्ष श्रीकांत कुमार ने बताया कि बीते शनिवार दोनों पति पत्नी आया था। अगुवा करने की बात से इंकार किया लेकिन पत्नी को साथ रखने से मना कर दिया।

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