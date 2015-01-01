पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई:नंबर प्लेट खोने पर दर्ज करानी होगी प्राथमिकी

खगड़िया4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट खोने पर अब थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी। अब तक गाड़ी चोरी होने पर ही मालिक थाने में एफआईआर दर्ज कराते थे। लेकिन अब वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी चोरी होने या खो जाने पर भी वाहन मालिकों को एफआईआर दर्ज करानी होगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें