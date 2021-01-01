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टैक्टर और टेम्पो में भिड़ंत, 2 मौत:खगड़िया में NH-31 पर हुआ हादसा, गुस्साए लोगों ने हाइवे पर लाश को रखकर किया जाम

खगड़िया6 मिनट पहले
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घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH जाम कर दिया। - Dainik Bhaskar
घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH जाम कर दिया।
  • घटना महेशखूंट थाना क्षेत्र के रोहरी ढ़ाला के पास बुधवार सुबह हुई
  • रोहरी ढ़ाला के पास हुआ हादसा, ट्रैक्टर चालक की हालत गंभीर

खगड़िया में NH-31 पर बुधवार सुबह ट्रैक्टर और टेम्पो की आमने-सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और लाश को हाइवे पर रखकर जाम कर दिया। परिजन मुआवजे की मांग करने लगे। इधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझा-बुझाकर जाम खत्म करवाया।

घटना महेशखूंट थाना क्षेत्र के रोहरी ढ़ाला के पास बुधवार सुबह हुई। टेम्पो खगड़िया से महेशखूंट की ओर जा रहा था। तभी महेशखूंट से खगड़िया की ओर जा रहा तेज रफ्तार ट्रैक्टर रोहरी ढ़ाला के पास अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रही टेम्पो को टक्कर मार दी।

हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो वहीं पलट गया। टेम्पो में बैठा चालक व एक यात्री और ट्रैक्टर चालक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। इनमें से 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान रोहरी बन्नी गांव निवासी अनिल पासवान और चंदन साह के रूप में हुई है। वहीं घायल ट्रैक्टर चालक मनीष कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया।

इधर, मौत की खबर सुनते ही परिजन लाश को अस्पताल से लेकर रोहरी ढ़ाला के पास पहुंचे। गुस्साए लोगों ने शव को NH-31 पर रखकर जाम कर दिया। इस कारण सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर शांत करवाया।

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