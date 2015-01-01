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मांग:20 करोड़ रुपए का कारोबार, ज्वेलरी व इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रही मांग

खगड़िया4 घंटे पहले
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बर्तन की खरीदारी करते ग्राहक।
  • बाजारों में लगा रहा जाम, देर रात तक लोगों ने की खरीदारी, व्यवसायियाें ने कहा, पिछले साल की अपेक्षा कम हुई बिक्री

धनतेरस के अवसर पर गुरुवार को जिले भर के बाजारों में देर रात तक लोगों ने जमकर खरीदारी की। जिले भर में लगभग 20 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया गया। इस वर्ष शहर स्थित विभिन्न कंपनियों के बाइक शोरूम से वाहनों की खरीदारी पर करीब 2 करोड़ के आसपास ग्राहकों ने खर्च कर दिए। जबकि बर्तन पर 1.5 करोड़, घरेलू सामान पर एक करोड़, खुदरा बाजार में 5 करोड़, कपड़ा व इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों पर करीब 5 करोड़ का कारोबार हुआ। वहीं जिले भर के विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने वाहनों में विभिन्न कंपनियों की कार और ट्रैक्टर के अलावा ई-रिक्शा और ऑटो व इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की भी खरीदारी की। इस दौरान सभी जगहों का बाजार लोगों से गुलजार रहा, देर रात तक लोगों ने जमकर खरीदारी की।

शहर में लगा रहा जाम

दिनभर शहर में लोगों और वाहनों की भीड़ के कारण जाम की स्थिति बनी रही। बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। शहर के राजेंद्र चौक, बेंजामिन चौक, एनएसी रोड, एमजी मार्ग के अलावा बाजारों में लगी भीड़ के कारण जाम लग गया। जाम पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए। धनतेरस व काली पूजा को मद्देनजर बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनात दिखे।

सोना-चांदी का बाजार रहा गर्म
धनतेरस को लेकर इस बार सोना चांदी का जिले बाजार गरम रहा। जिले भर में इसपर करीब 5 करोड़ का कारोबार हुआ। उसके बाद बर्तन का नंबर था। वहीं लोगों ने मोबाइल एवं सोने चांदी की खरीदारी को ज्यादा शुभ मानकर लोगों ने सोने चांदी के सिक्कों की खूब खरीदारी की। हालांकि किसानों ने धनतेरस में कम दिलचस्पी दिखाई। इसके बावजूद इसके जिले भर में में 20 करोड़ का कारोबार हुआ। शहर के विभिन्न जगहों पर लगे एटीएम ग्राहकों को कैश देने में विफल थे। जिससे एटीएम कार्ड धारक को नकद कैश नहीं मिल रहा था। लोग नाराज होकर वापस लौट रहे थे।

पिछले वर्ष की अपेक्षा इसबार फीका रहा बाजार
आवागमन की समस्या की लेकर पिछले वर्ष के अपेक्षा इस बार बाजार का कारोबार फींका रहा। दिन भर एनएच जाम रहा और पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने के कारण आसपास के प्रखंड क्षेत्र के लोगों का भी जिला मुख्यालयों उतार कम रहा - अशोक सर्राफ, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स, खगड़िया।

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