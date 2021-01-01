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मानसी पुलिस की कार्रवाई:कुख्यात बमबम और लूटकांड का चिप्पा गिरफ्तार

खगड़ियाएक घंटा पहले
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गिरफ्त में आरोपी व बरामद हथियार। - Dainik Bhaskar
गिरफ्त में आरोपी व बरामद हथियार।
  • कट्टा, 8 कारतूस मोबाइल, चोरी की बाइक और 50 लीटर शराब बरामद

मानसी पुलिस ने धर्मचक एवं एकनियां गांव में छापेमारी कर लूट कांड सहित अन्य गोलीबारी के मामले के आरोपी धर्मचक गांव निवासी विजय सिंह के पुत्र कुख्यात राजहंस कुमार उर्फ चिप्पा तथा एकनियां गांव निवासी देवो यादव के पुत्र कुख्यात बमबम यादव को गिरफ्तार किया। वही बमबम यादव के पास से दो देशी कट्टा, 303 बोर की 6 जिन्दा 315 की दो जिंदा कारतूस सहित सैमसंग कंपनी एक कीपैड मोबाईल, एक चोरी की बाइक एवं 50 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया। वहीं सैकड़ों लीटर अर्द्धनिर्मित शराब नष्ट भी किए। पुलिस को देख बमबम बहियार के तरफ भागने लगा जिसपर छापेमारी टीम में शामिल थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस बल ने उसे खदेड़कर पकड़ा। सदर एसडीओ आलोक रंजन में मानसी थाना प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर बताया कि रविवार को मिले गुप्त सुचना के दोनों कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। छापेमारी में थानाध्यक्ष दीपक कुमार, संतोष कुमार, रोबिन कुमार दास सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे।

अपराधियों का इतिहास
1- कुख्यात राजहंस कुमार उर्फ चिप्पा
1. मानसी थाना कांड सं 205/17 दिनांक 29.08.17 धारा -341,323,504,506,498 ए भा.द.वि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
2. मानसी थाना कांड सं 206/17 दिनांक 29.08.17 धारा -341,323,379,504,506 भा.द.वि।
3. मानसी थाना कांड सं 161/19 27.06.19 धारा- 25 ( 1 - बी ) ए , 37 शस्त्र अधि।
4. मानसी थाना कांड सं 97/20 दिनांक 30.03.20 धारा- 392 भा.द.वि.।
2 - कुख्यात बमबम कुमार यादव
1. साहेबपुर कमाल थाना कांड सं 405/15 दिनांक 15.11.15 धारा- 25 ( 1 - बी ) ए , 26 शस्त्र अधि।
2. मानसी थाना कांड सं 07/18 दिनांक 15.01.18 धारा -392 भा.द.वि.।
3. मानसी कांड सं 230/20 दिनांक 10.08.20 धारा -341,323,387,307,34 भादवि. एवं 27 शस्त्र अधि।

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