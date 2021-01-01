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अलर्ट:कोल्डसंडे: रविवार को ठंड ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, न्यूनतम पारा 6 डिग्री

खगड़िया6 घंटे पहले
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  • उत्तर बिहार समेत खगड़िया में शीतलहर को लेकर जिला प्रशासन सतर्क
  • अगले तीन से चार दिन तक कोल्ड-डे का असर, बरतें सवाधानी

जनवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड ने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। संडे(रविवार) अब तक का सबसे ठंडा दिन(काेल्ड-डे) रहा। रविवार को न्यूनतम पारा औसत से कम 6 और अधिकतम 18 डिग्री रहा। जिले में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं। रविवार को छुट्‌टी का दिन होने के कारण सड़कों पर आवाजाही भी कम देखी गई। पिछले एक पखवाड़े में अधिकांश दिन जिला सीवियर कोल्ड डे की स्थिति में है। केवीके खगड़िया के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे व न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की स्थिति को सीवियर कोल्ड डे कहा जाता है। 15 दिनों में 10 दिन इस तरह की स्थिति बनी है। सदर अस्पताल के ओपीडी में वही मरीज अा रहे हैं जाे ठंड से बीमार पड़े हाे या जाे इमरजेंसी इलाज के लिए अाए हाे। बड़े बुजुर्गों के मुताबिक इस बार के ठंड ने 2003 का रिकार्ड तोड़ दिया है। 2003 में तब 15 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ी थी। उस समय अत्यधिक ठंड के कारण सांप व अन्य जीव जंतु बिलों से बाहर निकल कर भारी मात्रा में मर गए थे। लगभग वैसी स्थिति इस बार भी है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. पूजा कुमारी ने बताया कि अागामी चार दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहेगा।

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