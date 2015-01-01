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गड़गबड़ी का आरोप:मुखिया पर गुप्त रूप से सहायिका नियोजन की डीएम से की शिकायत

खगड़िया2 घंटे पहले
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  • फर्रेह की अभ्यर्थी ने आवेदन देकर मांगा न्याय

चौथम थाना के बड़ी तेलौंछ पंचायत अंतर्गत वार्ड-13 फर्रेह गांव निवासी दिवेश तांती की पत्नी जुगनी कुमारी सहायिका पद की अभ्यर्थी ने सहायिका नियोजन में मुखिया के दवाब में आकर एलएस और सीडीपीओ पर गड़गबड़ी करने का आरोप लगाते हुए डीएम एवं डीपीओ को आवेदन देकर रिक्त वार्डे में रिक्त वार्ड के अभ्यर्थी का नियोजन किए जाने का अनुरोध किया। आवेदन में बताया गया है कि मैंपिग पंजी में वर्तमान मुखिया के दवाब में गलत करके अपने चहेते को नियोजन करवाने की साजिश की जा रही है। इसके आलोक मे जांच के लिए भी लिखा गया। परंतु जांच किए बगैर गुप्त रूप से चौथम सीडीपीओ एवं एलएस मीरा कुमारी के द्वारा इसी सप्ताह नियोजन करने की जानकारी मिली है। आवेदक ने बताया कि जबकि वार्ड संख्या 15 एवं 14 में करीब 20 वर्ष पूर्व से आंगनबाड़ी सहायिका कलावती देवी कार्यरत है। उसे किसी वार्ड में शिफ्टिंग भी नहीं किया गया है और ना ही कोई शिफ्टिंग का पत्र है। फिर भी साजिश के तहत 15 -14 वार्ड में ही मुखिया अपने चेहते उम्मीदवार को चयन कराने का प्रयास कर रहे है। आवेदक ने बताया कि वार्ड संख्या 13 की सहायिका की मृत्यु हो गई थी।

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