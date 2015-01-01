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मांग:रेलवे स्टेशन परिसर से अतिक्रमण हटाने की मांग

खगड़िया4 घंटे पहले
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रेलवे स्टेशन परिसर में अतिक्रमणकारियों के हौसलें बुलंद है। जिस कारण रेल यात्रियों को हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन के मुख्य निकास के पास ही सड़क किनारे दो पहिया वाहन चालकों द्वारा अपना वाहन खड़ा किया जाता है। जिस कारण प्लेटफार्म के निकास द्वार के पास हर समय जाम लगा रहता है। रेल प्रशासन की उदासीनता से इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। हर दिन लगने वाले जाम से रेल यात्रियों को खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो जाम इतना भयंकर हो जाता है कि यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती है। बताया जाता है कि रेलवे द्वारा वाहनों के पार्किंग के लिए स्टैंड बनाए गए है। लोगों ने अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग रेल प्रशासन से की है।

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