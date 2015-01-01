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कोरोना:1872 संदिग्धों की जांच में 1 मिला कोरोना पॉजिटिव

खगड़िया4 घंटे पहले
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जिले में कोरोना के 4 मरीज बुधवार को स्वस्थ हुए हैं। जिन्हें घर भेज दिया गया है। हालाकि इन्हें होम आईसुलेशन में रहने की सलाह दी गई है। इधर, 1872 संदिग्धों में एक नए पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव मिले नए मरीज की रिपोर्ट ट्रू नेट से जांच में पॉजिटिव आई है। दरअसल बुधवार देर शाम तक कुल 1872 कोरोना संदिग्धों की जांच सैंपल लेकर की गई। जिसमें एक संदिग्ध की रिपोर्ट जांच में कोरोना पॉजिटिव होने की आई। इस तरह से अब कुल मरीजों की संख्या 13 पहुंच गई है। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉ. अजय कुमार ने की है। बता दें कि प्रतिदिन जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में संदिग्धों का सैंपल लेकर कोरोना जांच की जा रही है।

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