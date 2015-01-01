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कार्रवाई:फर्जी नियोजित शिक्षकों की खोज में फिर जुटा शिक्षा विभाग

खगड़िया4 घंटे पहले
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  • 23 दिसंबर तक मांगा गया प्रमाणपत्र

फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी करनेवाले शिक्षकों की तलाश में एकबार फिर शिक्षा विभाग जुट गया है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने डीईओ और डीपीओ स्थापना को पत्र भेज कर जिले में पंचायती राज संस्थान अंतर्गत प्राथमिक और मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षकों के सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्र 23 दिसंबर 2020 तक निगरानी विभाग को हर हाल में उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया है। ताकि फर्जी शिक्षकों का पता चल सके। इस निर्देश के मिलने के बाद से फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी करने वाले नियोजित शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 15 दिसंबर काे जारी पत्र में कहा है कि हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई में पारित आदेश के तहत जांच निगरानी विभाग द्वारा कराई जा रही है। अभी तक राज्यभर में एक लाख 10410 शिक्षकों का शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्र नहीं मिला है। जानकारी मांगी गई है कि जिले के नियोजन इकाई का नाम, शिक्षकों की संख्या, उपलब्ध कराए गए फोल्डर की संख्या, लम्बित फोल्डर के लिए जिम्मेवार नियोजन इकाई के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण शामिल है। इस आदेश के बाद फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों के बीच बेचैनी देखी जा रही है।

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