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विदाई समारोह का आयोजन:उपभोक्ता फोरम कर्मियों को दी विदाई, अब लटका ताला

खगड़िया4 घंटे पहले
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जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम खगड़िया के एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य के अवकाश ग्रहण करने पर जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय परिसर में गुरुवार को सभी कर्मचारियों ने विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मालूम हो कि जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष विश्वनाथ, सदस्य डॉ रीता रानी और रमेश चन्द्र खंडेलिया का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के कारण वे कार्य से मुक्त हो गए। बताते चलें कि सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है। सदस्यों के अवकाश ग्रहण कर जाने से अब फोरम में ताला लग गया है और सभी काम बाधित हो चुका है। अब जिले के लोग उपभोक्ता संबंधी न्याय से तबतक वंचित रहेंगे। जबतक न सदस्यों को नहीं चुना जाता है। विदाई समारोह के मौके पर फोरम के कर्मी ने अध्यक्ष एवं सदस्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सत्येंद्र कुमार सिंह, हरजीत सिंह, अमरजीत, अजीत, चंद्र मोहन गुप्ता, प्रमोद पासवान सहित कई लोग मौजूद थे।

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