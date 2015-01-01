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विस चुनाव 2020:पहले पोस्टल बैलट पेपर की होगी गिनती

खगड़िया3 घंटे पहले
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  • जिले के सभी चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हॉल बनाए जाएंगे

जिले में 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी प्रकार की तैयारियों को तेज कर दी गई है। मतगणना के दिन सबसे पहले पोस्टल बैलट पेपर की गिनती शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। मतगणना 8.00 बजे सुबह से शुरू होगी। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी अफसरों और कर्मचारियों को 5.00 बजे प्रातः ही बुलाया गया है। जिले के 4 विस क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सात मतगणना हॉल बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभावार मतगणना हॉल में एक आरओ का अतिरिक्त टेबल लगेगा। इसकी जानकारी जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम आलोक रंजन घोष ने गुरुवार को दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतगणना की तैयारी गाइडलाइन के अनुसार शुरू हो गई है। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए गए वज्रगृह से कंट्रोल यूनिट को निर्धारित मतगणना कक्ष में भेजने के लिए वज्रगृह के प्रभारी पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए अलग से पदाधिकारियों, सहायकों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतगणना कक्ष में 14 टेबल के लिए एक मतगणना सहायक, मतगणना पर्यवेक्षक एवं माइक्रो प्रेक्षक पर किए जाएंगे।

मेडिकल और फायर ब्रिगेड की टीम की रहेगी तैनात
मतगणना कक्ष में हाईटेक व्यवस्था करते हुए प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी के टेबल पर एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर प्रिंटर की व्यवस्था रहेगी। इस तरह कुल 14 कंप्यूटर प्रिंटर उपलब्ध रहेंगे।

वोटों की गिनती के दौरान कटे-फटे मतपत्र होंगे रद्द
सेना के जवान और नौकरी में रहने वाले मतदाताओं के द्वारा डाले गए वोट डाक मतपत्रों में एक से अधिक अभ्यर्थी के पक्ष में मत दिया गया हो, उस पर कोई मत अंकित नहीं हो, दिए गए मतपत्रों से भिन्न हो, यदि यह कटा-फटा हो, ताकि मतपत्र की पहचान स्थापित नहीं हो पा रही है। भेजे गए लिफाफे के साथ वापस नहीं कर के अन्य लिफाफे में प्राप्त हो, लगाए गए चिन्ह से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस अभ्यर्थी के पक्ष में मत दिया गया हो तो ऐसे मत रद्द होंगे।

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