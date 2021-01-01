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धर्म-आध्यात्म:12 से 21 फरवरी तक दस दिन का गुप्त नवरात्र, माघ अमावस्या पर स्नान, दान व श्राद्ध का है विशेष महत्व

खगड़िया4 घंटे पहले
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  • मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर 24 घंटे मौन रहने से श्रद्धालुओं को वाक् सिद्धि हो जाती है

माघ मास में खास मानी गई मौनी अमावस्या 11 फरवरी को है। इस दिन स्नान से पूर्व मौन या 24 घंटे का मौन व्रत करने से वाक् सिद्धी प्राप्त होती है। माघ अमावस्या पिंडदान व तर्पण के लिए भी विशेष स्थान रखता है। इस काल में किया गया श्राद्ध का फल काफी दुर्लभ है।

वहीं ठीक इसके अगले दिन यानि 12 फरवरी से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है। यह नवरात्र नौ के बजाए दस दिनों का होगा। आचार्य की माने तो शुक्ल पक्ष व गुप्त नवरात्र में एक-एक दिन अधिक होना शुभ संयोग है जो मंगलकारी होगा। साधक गुप्त रूप से साधना करेंगे। मालूम हो कि गुप्त नवरात्र में षष्ठी तिथि की वृद्धि है। वहीं 19 फरवरी को तीनों लोकों के प्रकाशक भगवान सूर्यदेव का जन्म दिवस अचला सप्तमी या रथ सप्तमी के रूप में मनाया जाएगा।

डोली पर मां दुर्गे का होगा आगमन, भैंसा पर प्रस्थान

गुप्त नवरात्र शुक्रवार को प्रारंभ होने से माता का आगमन झूला यानि डोली पर हो रहा है। वहीं माता भैंसा पर प्रस्थान करेगी। माता का आगमन और प्रस्थान प्रजा में विग्रह, रोग-शोक की संभावना है। आचार्य ने बताया कि गुप्त नवरात्र विशेष महत्व रखता है। त्रिशक्तियों में एक महासरस्वती का प्रकाट्य पंचमी तिथि को हुआ था, साथ ही गुप्त नवरात्र में ही सौर फाल्गुन मास आरंभ होगा।

पूजा, तर्पण व दान का उत्तम फल

आचार्य नवीन चंद्र मिश्र वैदिक ने बताया कि माघी अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहते है। यह 11 फरवरी को है। इस दिन मनु ऋषि का जन्म दिवस मनाया जाता है। ऋषियों और पितरों के लिए निर्मित की गई पूजा, तर्पण व दान करना उत्तम फलदायी है। 12 फरवरी से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है जो 21 तक मनेगा।

  • तीनों लोकों के प्रकाशक भगवान सूर्यदेव का सप्तमी तिथि को मनाया जाएगा जन्म दिवस
  • शुक्रवार से गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने से झूला पर माता का आगमन, भैसा पर करेगी प्रस्थान
  • मौनी अमावस्या पर व्रत से मिलती है वाक् सिद्धि।
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