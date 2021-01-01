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इंटर परीक्षा:जिले के 20 केंद्राें पर आज से होगी इंटर परीक्षा, जूता-मोजा पहनकर जा सकेंगे परीक्षार्थी वीक्षकों को देना होगा शपथ पत्र कि कमरे में चिट पुर्जा नहीं है, पकड़ाने पर होगी कार्रवाई

खगड़िया6 घंटे पहले
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  • एप सिस्टम से मिनट टू मिनट की जाएगी रिपोर्ट, 7 केंद्राें पर 9454 छात्राएं और 13 केंदों पर 11017 छात्र देंगे परीक्षा, सभी केंद्रों पर होगी वीडियोग्राफी

जिले के 20 परीक्षा केंद्राें पर सोमवार यानि आज से दोनों पालियो में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा शुरू होगी। पहली पाली में फिजिक्स और दूसरी पाली में पॉल्टिकल साइंस विषय की परीक्षा ली जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर बिहार बोर्ड की ओर से लगातार दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम ने बताया कि इस बार इंटर की परीक्षा में वीक्षकों को केंद्राधीक्षक को शपथ पत्र देना होगा। जिसमें उन्हें बताना होगा कि जिस कमरे में वे ड्यूटी कर रहे है उस कमरे में चिट पुर्जा नहीं है। साथ ही उनका कोई रिश्तेदार परीक्षा हॉल के भीतर परीक्षा नहीं दे रहा है। नकल पर लगाम लगाने के लिए वीक्षकों को यह शपथ पत्र देना होगा।

सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से परीक्षा की निगरानी की जाएगी, दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त
जबकि राज्य मुख्यालय के निर्देश पर अब जूता-मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल के भीतर इंट्री मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद यदि संबंधित वीक्षक के कमरे में चोरी करते हुए कोई नकलची पकड़ाता है तो उस कमरे में ड्यूटी पर तैनात वीक्षक के ऊपर भी विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से परीक्षा की निगरानी की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए स्टेटिक दंडाधिकारी-सह-प्रेक्षक, जोनल दंडाधिकारी-सह-गश्ति दल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इस बार इंटर की परीक्षा के लिए 20 केंद्र बनाया गया है। जिसमें 13 केन्द्रों पर 11017 छात्र और 7 परीक्षा केन्द्रों पर 9454 छात्राएं परीक्षा देगी।

परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द धारा 144 प्रभावी ढंग से लागू रहेगा: डीएम
इंटर की परीक्षा में नकलचियों पर नकेल कसने के दिए डीएम, एसपी से संयुक्त बैठक रक कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि प्रथम पाली की परीक्षा में 9:20 बजे के बाद एवं दूसरी पाली की परीक्षा में 1:35 के बाद प्रवेश पर पाबंदी रहेगा। डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्र पर ऑब्जर्बर की नियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द धारा-144 प्रभावी ढंग से लागू करने का आदेश दिया गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान केद्रों के आसपास धारा-144 को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन के तरफ से फोटो स्टेट एवं चाय की दुकानों को बंद रखने की बात कही गई है, ताकि विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न हो।

वीक्षकों ने किया योगदान
इंटरमीडिएट परीक्षा में वीक्षण कार्य में लगाए गए शिक्षकों को एक दिन पूर्व शनिवार को ही वीक्षण कार्य से संबंधित पत्र उपलब्ध करा दिया गया। जिसके बाद रविवार को वीक्षकों ने अपने- अपने आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर जाकर योगदान किया। हालांकि महिला शिक्षकों को दूर इलाके में वीक्षण कार्य की ड्यूटी लगाने के कारण नाराजगी भी देखी जा रही है। कई शिक्षकों का कहना है कि पैरवी के बल पर बहुच सारे शिक्षकों ने नाम कटवा लिया, जबकि बहुत से महिला शिक्षकों को नकदीक के केन्द्र के बजाय दूर इलाके में भेज दिया गया।

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