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हथियार के बल पर मारपीट:दबंग का कट्‌टा व कारतूस छीनकर पुलिस को सौंपा

पसराहा4 घंटे पहले
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झंझरा गांव में बीते मंगलवार की देर शाम झंझरा गांव में एक दबंग के द्वारा घर में घुसकर हथियार के बल पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं मौके पर पीड़ित लोगों के द्वारा दबंग का हथियार और गोली छीनकर पुलिस को सुपुर्द करने का मामला सामने आया है। जितेंद्र कुमार ने बताया कि हमलोग अपने पिता का श्राद्ध कर्म कर रहे थे।

तभी गांव के ही दबंग बाल्मीकि शर्मा मेरे घर के पीछे से अपने हाथ में देसी पिस्तौल लहराते हुए आया मेरे साथ गाली गलौज करते हुए दो लाख रंगदारी मांगने लगा। मेरी पत्नी रानी देवी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। इसी बीच मेरा भतीजा आनंद कुणाल ने उसके हाथ से कट्टा और जेब से तीन गोली छीन लिया। इस बीच नोकझोंक के दौरान बाल्मीकि शर्मा धक्का देते हुए मौके से भाग गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है।

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