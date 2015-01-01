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मौसम:ठंड में सर्दी-बुखार और एलर्जी की बढ़ी संभावना

खगड़िया4 घंटे पहले
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मौसम सर्द होने लगा है। ऐसे में सर्दी, बुखार आदि के साथ एलर्जी के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। शहरों में रहने वालों में एलर्जी की समस्या ज्यादा पाई जाती है। उनके शरीर का रोग-प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाती। बच्चों में एलर्जी होने की आशंका बड़ों से कहीं ज्यादा होती है।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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