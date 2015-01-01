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परीक्षा:इंटर जांच परीक्षा में छात्रों को भाग लेना अनिवार्य : डीईओं

खगड़िया4 घंटे पहले
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट जांच परीक्षा के मौके पर गुरूवार को टीएन गर्ल्स इंटर स्कूल शिरनियां में इंटर साइंस की छात्राओं ने बायोलॉजी जबकि इंटर कला के छात्राओं राजनीतिक शास्त्र की परीक्षा दी। इसके अलावा स्कूल में वर्ग दशम की उत्प्रेषण परीक्षा ली गई। प्रधानाध्यापक अनिल कुमार ने बताया कि मैट्रिक परीक्षार्थियों ने प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान एवं द्वितीय पाली अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी। प्रधानाध्यापक से बताया कि आयोजित जांच परीक्षा कोविड- 19 के मानक को पूरा करते हुए लिया जा रहा है। ज जिले के हाईस्कूलों एवं उत्क्रमित हाईस्कूलों में मैट्रिक व इंटर की जांच परीक्षा बुधवार से शुरू है। जबकि कॉलेजों में भी इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। डीईओ राजदेव राम ने कहा कि जांच परीक्षा में छात्रों को भाग लेना अनिवार्य है।

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