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आयोजन:23 दिसंबर को परामर्श केंद्र में होगा जॉब कैंप

खगड़िया2 घंटे पहले
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श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित जिला नियोजनालय के द्वारा आगामी 23 दिसंबर को जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। जिसमें एक निजी कंपनी के द्वारा जॉब हेतू निबंधित उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि जॉब के लिए मैट्रिक या इंटर पास की योग्यता रखने वाले ऐसे उम्मीदवार जिनका निबंधित राज्य के किसी भी नियोजनालय से है, वे इस जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को निबंधन प्रमाण पत्र के साथ बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति वगैरह साथ लाना होगा। उन्हाेंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को पंजाब राज्य के लुधियाना में जॉब उपलब्ध करवाया जाएगा।

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