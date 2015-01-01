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हादसा:पतंग उतारने के लिए पोल पर चढ़ा किशोर हाईटेंशन तार के चपेट में आने से हुई मौत

खगड़िया3 घंटे पहले
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घटना के बाद शव के समीप विलाप करते परिजन।
  • जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के पचौत पंचायत के वार्ड संख्या-1 भरना गांव की घटना

जिले बेलदौर थाना क्षेत्र के भरना गांव में गुरुवार को एक 12 वर्षीय किशोर की हाईटेंशन तार के संपर्क में आने से झुलसकर मौत हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक पचौत पंचायत के वार्ड संख्या-1 में भरना गांव निवासी शंकर सदा के बेटे अर्जुन कुमार गांव से पश्चिम शौच के लिए गया था। जहां शौच के बाद हाई टेंशन तार में फंसे पतंग को उतारने के लिए वह पोल पर चढ़ गया। जिससे वह हाइटेंशन तार के चपेट में आकर झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झुलसने के बाद अर्जुन का शरीर हाईटेंशन तार पर अटक गया। घटना के जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के साथ बेलदौर पुलिस को घटना की जानकारी दी। बिजली विभाग के कर्मियों ने उक्त हाईटेंशन तार की बिजली कटवाकर तार पर अटके शव को नीचे उतारा। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। एसएचओ शिवकुमार यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताते चलें कि मृतक किशोर चार भाई व एक बहन में तीसरे नंबर पर था।

हाईटेंशन तार के नीचे बसी है घनी आबादी, हादसे की आशंका
बताते चलें कि जिले के अलग-अलग पॉवर ग्रिड तक पहुंचने वाली 1 लाख पॉवर वाली हाईटेंशन तार के नीचे करीब एक लाख से अधिक आबादी बसी हुई है। जिनके ऊपर हादसे का खतरा मंडरा रहा है। हाइटेंशन तार के नीचे बने घरों में रहने वाले लोगों में हमेशा यह अंदेशा रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। बताते चलें कि शहर के पॉवर ग्रिड तक आए हाइटेंशन तार के नीचे सन्हौली, आवास बाेर्ड में हजारों लोग बसे हैं।

विभाग जता रहा लाचारी, लोगों की मजबूरी का दिया जा रहा हवाला
विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार ने बताया कि हाईटेंशन तार के नीचे लोगों को घर नहीं बनाना चाहिए। मगर लोग जमीन की उपलब्धता के हिसाब से गैरकानूनी तरीके से घर बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में विभाग कर भी क्या सकती है। लोगों की मजबूरी है मगर ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। कहा कि हाईटेंशन तार के नीचे अवैध रूप से बसे लोगों को हटाने के लिए विभागीय स्तर से पहल किया जाएगा।

ट्रैक्टर पर गोबर लोड करने के दौरान सांप ने डंसा, मौत

अलौली | अलौली थाना क्षेत्र के रौन गांव में गुरुवार की अहले सुबह जहरीले सांप के काटने से एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की अचानक मौत से घर परिवार में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि रौन गांव के वार्ड नंबर 7 निवासी उमेश यादव के पुत्र सोनू कुमार अपने घर पर खेत में डालने के लिए गुवा ट्रैक्टर पर लाेड कर रहा था। लेकिन गुवा के अदंर काल बनकर बैठे सांप ने उसके दाएं पैर में डस लिया। जिसके बाद बेहोशी हालत में आनन-फानन में परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलौली लाया। जहां उपस्थित डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सोनू को सदर अस्पताल में इलाज के भर्ती करवाया गया जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि इलाज के क्रम में सोनू की मौत हो गई।
सदर अस्पताल में युवक की अचानक मौत की खबर सुनते हुए उसके घर परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों को इसका तनिक भी अंदाजा नहीं था कि महज कुछ ही देर में उसके परिवार को युवक अचानक काल के गाल में समा जाएगा। बताते चलें कि अलौली में सर्प दंश के कारण बीते माह भी 3 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि सर्पदंश के शिकार लोगों के लिए अलौली में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिकांश लोगों की मौत सदर अस्पताल पहुंचने पर हो जाता है।

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