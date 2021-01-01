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अभियान:एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से न रहे वंचित: आलोक

खगड़ियाएक घंटा पहले
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पोलियो की खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करते डीएम। - Dainik Bhaskar
पोलियो की खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करते डीएम।
  • मेहसौड़ी के महादलित टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र- 145 पर डीएम ने पल्स पोलियो का किया शुभारंभ
  • चार फरवरी तक चलेगा अभियान, 1020 दल बनाए गए हैं

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ रविवार को जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सदर प्रखंड स्थित मेहसौड़ी के महादलित टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या- 145 पर बच्चे को पोलियो की दो बूंद खुराक पिलाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अभियान चार फरवरी तक चलेगा। जिले के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए सभी जन्म से पांच साल तक के बच्चों को जरूर खुराक पिलाएं। उन्होंने कहा कि शून्य से पांच वर्ष तक का एक भी बच्चा खुराक पीने से वंचित न रहे, इसकी जिम्मेदारी हम सब की होगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना भी अनिवार्य है। मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आरएन चौधरी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर देवनंदन पासवान, एसएमसी डॉक्टर एजाज अहमद, विश्व स्वस्थ संगठन के एसएमओ डॉक्टर वरुण, केयर इंडिया के बीएमसी रजनीश कुमार, आगनबाड़ी सेविका अर्चना कुमारी के साथ ही अन्य लोग भी मौजूद थे।

360869 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर देवनंदन पासवान एवं यूनिसेफ के डॉक्टर एजाज अहमद ने बताया कि जिले में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुल 3 लाख 20 हजार 366 घरों में 3 लाख 60 हजार 869 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। वहीं इसकी सफलता के लिए कुल 1020 दल बनाए गए हैं। जिसमें 749 घर- घर दल, 207 ट्रांजिट दल, 41 मोबाइल दल और 23 वन मैन दल को लगाया जाएगा। वहीं दल की निगरानी हेतु 306 सुपरवाइजर और 61 सब डिपो को तैनात किया गया है।

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