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आदेश:स्वास्थ्य संस्थान की जांच करेंगे अधिकारी

खगड़िया4 घंटे पहले
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प्रत्येक 15 दिनों पर जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की औचक जांच होगी। जांच अधिकारी निदेशक स्तर के होंगे। सरकार के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी किया है। समय-समय पर जांच अधिकारी बदलते भी रहेंगे। ताकि सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे। इसके साथ ही गलत जांच रिपोर्ट पर अंकुश रहे।

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