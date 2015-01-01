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मरम्मत कार्य शुरु:मरम्मत कार्य को लेकर एनएच किया वन-वे

खगड़िया4 घंटे पहले
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  • वाहन चालकों की मनमानी से रोज लग रहा जाम

एनएच 31 पर जिले के बलुवाही तीनमुहानी समीप एनएच किनारे मिट्टी भराई एवं परनंदपुर से बस स्टैंड के बीच मरम्मत कार्य को लेकर एनएच-31 को वन-वे कर कार्य किया जा रहा है। जहां दोनों ओर से आ रही वाहनों को बारी बारी चलाया जा रहा था। जिससे रहिमपुर पेट्रोल पंप से चुकती ओवर ब्रीज तक तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बस स्टैंड और परमानंदपुर के बीच एनएच-31 पर कालीकरण किए जाने को लेकर सड़क वन-वे किया गया। लेकिन चालकों द्वारा आगे निकलने के होर में अब रोज जाम लगने लगा है। एनएच पर लगातार चार दिनों जाम रहने से वाहनों को रेंगते हुए गुजरना पड़ रहा है। धनतेरस को लेकर खरीदारी के लिए बाजार आने जाने को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खगड़िया बस स्टैंड से मानसी थाना तक में पांच ढाला है जिससे बाइपास 14 नंबर में सड़क से वाहन चालक आवागमन कर आगे निकल जा रहे थे लेकिन इस में भी बड़े वाहनों के प्रवेश हो जाने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई 14 नम्बर रोड में परमानंदपुर से संसारपुर तक जाम लगा था। गुरूवार के शाम तक बाइपास सड़क से जाम से मुक्ति मिल गई लेकिन एनएच पर देर रात तक वाहन रेंगते रहे।

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