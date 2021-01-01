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कार्रवाई:दो वर्ष से फरार हत्यारोपी पारस यादव गिरफ्तार

पसराहाएक घंटा पहले
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पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किल नंबर एक स्थित बसुआ गांव में पसराहा पुलिस ने गुप्त सूचना पर रविवार की सुबह छापेमारी कर फरार चल रहे हत्यारोपी व आर्म्स एक्ट का आराेपी पारस यादव, पिता भूमि यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार कांड संख्या 127/19 में वह दो साल से फरार चल रहा था। बताया जाता है कि वह बसुआ के कुख्यात अपराधी से संपर्क रहता है और हत्या मामले में फरार चल रहा था। थानाध्यक्ष अमलेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध पसराहा थाना में हत्या, आर्म्स एक्ट और रंगदारी का मामला दर्ज है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी फरार अपराधी बसुआ गांव में है। जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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