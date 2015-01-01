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दबंगई:ऑटो चालकों को बांधकर पीटा पुलिस ने पीड़ित को ही भेजा जेल

खगड़िया4 घंटे पहले
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न्यायिक हिरासत में भेजने के दौरान सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ऑटो चालक को ले जाती पुलिस।
  • पुलिस ने तीन पीड़ित को 36 घंटे बाद की जेल भेजने की कार्रवाई की
  • गायत्री मंदिर के पास हुई थी मारपीट की घटना

नगर थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर के पास भाड़ा के लिए ऑटो चालकों को बुलाकर घर में बांधकर दबंगों ने जमकर धुनाई की। मामले की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची नगर पुलिस को देख पिटाई करने वाले दबंग मौके फरार हो गए। वहीं उलटे पुलिस ने पिटाई खाने वाले ऑटो चालकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद 36 घंटे तक हाजत में रखकर गुरुवार को धारा-109 का प्रयोग करते हुए तीन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थानाध्यक्ष राम स्वार्थ पासवान की मानें तो तीनों स्मैक और गांजा पीने वाला है। जबकि सदर अस्पताल परिसर में मेडिकल जांच के लिए मानसी थाना क्षेत्र के खुटिया निवासी नीरज यादव, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सोरायडीह निवासी नीतीश कुमार और बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र स्थित करैयटांड़ गांव निवासी विजय महतो ने बताया कि पुलिस ने हमलोगों को दो दिन तक हाजत में रखा। साहब, हमलोगों के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट भी की और अब हमलोगों को ही जेल भेजा जा रहा है। पुलिस से पीड़ित लोगों को आज के समय में न्याय मिलने की कितनी उम्मीद है इसको हमलोगों के साथ हो रहे घटना को देखकर समझा जा सकता है। इधर, नगर थानाध्यक्ष राम स्वार्थ पासवान ने बताया कि पूछताछ के दौरान यह पता चला कि सभी लोग वहां स्मैक पीने के लिए जमा हुए थे, हालांकि किसी के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, फिर भी मौके पर पुलिस हिरासत में लिए गए तीन लोगों को धारा-109 के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं इन लोगों के साथ मारपीट करने वालों के विरूद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

ऑटो चालकों पर लगाया जा रहा बाइक चोरी करने का आरोप
मिली जानकारी के अनुसार गायत्री मंदिर के समीप रहने वाले दबंगों द्वारा ऑटो चालकों को भाड़े के लिए बुलाकर स्थानीय दबंग राजीव यादव द्वारा घर में बंद कर न सिर्फ मारपीट की जा रही थी, बल्कि रंगदारी स्वरूप 50 हजार रुपए मांगे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ऑटो चालक गरीब होने तथा का हवाला देकर पैसे देने में असमर्थता जता रहे थे। इसी बीच स्थानीय लोगों ने वहां हो रहे मारपीट की घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। जहां पुलिस को आते देख दबंग फरार हो गए और पुलिस ने तीन लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया।

मानसी पुलिस ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार
मानसी| सैदपुर से बुधवार की रात छापेमारी कर दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सैदपुर निवासी मेघन सिंह और नितिश दोनों भाई को हिरासत में ले लिया गया। बताया गया कि दोनों बुधवार को ही दिल्ली से आए हुए थे। गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। दोनों गांव में गोलीबारी के मामले सहित कई मामले के नामजद आरोपी हैं।

36 घंटे बाद न्यायिक हिरासत में भेजना गलत
सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि 36 घंटे बाद किसी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू करना गलत है। पुलिस को किसी भी संदिग्ध या अपराधी को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। अभी हाल फिलहाल में गोगरी थाना का भी एक मामला सामने आया था। यह कानूनन दंडनीय है।

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