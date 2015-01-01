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लापरवाही:पर्ची कटाकर ढाई घंटे तक तेज बुखार से तड़पते किशोर ने सदर अस्पताल में तोड़ा दम

खगड़िया4 घंटे पहले
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  • किशोर के साथ आए लोगों ने कहा, डाॅक्टर की लापरवाही से गई है जान, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं आए आगे

जिले के सदर अस्पताल में बीते बुधवार को बुखार से पीड़ित एक किशोर ने इलाज के अभाव में तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। किशोर की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने अपना पिंड छुड़ाते हुए किशोर की लाश के साथ परिजनों को वापस एंबुलेंस से घर भेज दिया। बताया जाता है कि इलाज करवाने आये किशोर के परिजन पर्ची कटाकर ढाई घंटे तक अस्पताल परिसर में बुखार से तड़पने के बाद दम तोड़ दिया। लेकिन सदर अस्पताल के डाॅक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया। बताया जाता है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने उसे दूर से देखा और उसके पुर्जा पर एडमिट लिखा, फिर थोड़ी देर बाद उसे सीरियस बताया और रेफर कर दिया। जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। किशोर के मौत होने के बाद आपा-धापी में उसके शव को ऐंबुलेंस से मृतक के घर सैदपुर पहुंचा दिया गया। जहां परिजनों का रो- रो कर बुरा हाल था। गुरुवार की सुबह शव के समीप बिलाप करते परिजन व इलाज के लिए साथ आए स्थानीय लोगों ने बताया कि डाॅक्टर की लापरवाही से किशोर की जान चली गई। बताते चलें कि बुधवार को सैदपुर गांव निवासी वार्ड संख्या- 2 रामविलास राम के 13 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार जो 4 दिनों से बिमार चल रहा था। वह खगड़िया सदर अस्पताल में इलाज करवाने गया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अस्पताल कि लचर व्यवस्था व डाॅक्टरों की लापरवाही उसकी जान ले लेगी। इलाज में छोटू के साथ गई मृतक के घर समीप की महिला कृष्णा देवी ने बताया कि डाॅक्टर ने छोटू को देखकर बोला इसको कोरोना का शिकायत है ले जाइए।

पल्स लो होने के कारण किया गया था रेफर
पूरा मामला अस्पताल के सज्ञान में है। ड्यूटी पर तैनात डाॅक्टर ने उस बच्चे काे देखा था। उसका पल्स लाे था। जिसके बाद उसे रेफर किया गया।
-शशि कुमार, अस्पताल प्रबंघक

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