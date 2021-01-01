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कार्रवाई:एसटीएफ ने 3 तस्कर काे हथियार के साथ दबाेचा

खगड़िया4 घंटे पहले
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  • जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बलुआही बस स्टैंड के पास की कार्रवाई

जिला पुलिस एवं पटना एसटीएफ की टीम ने जिले के नगर थाना क्षेत्र के बलुआही बस स्टैंड समीप से 4 पिस्टल 3 अतिरिक्त मैगजीन, 199 कारतूस, 4 मोबाइल, 1900 रुपए कैश व एक बाइक के साथ तीन हथियार तस्कर को धर दबोचा।

गिरफ्तार तस्करों में दो खगड़िया शहर के एवं एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान शहर के बिहारी टोला नगर पार्षद वार्ड संख्या 24 निवासी अनंदी यादव के पुत्र पिंटू यादव और विनोद साह के पुत्र रौशन कुमार साह सहित पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के कालियाचक थानांतर्गत गोपाल नगर निवासी जहांगीर आलम के पुत्र मोहम्मद अबु सलीम बताया जा रहा है।

पिछले माह 9 जनवरी को भी मुफस्सिल पुलिस ने पांच पिस्तौल के साथ मुंगेर जिले के मुबारकपुर गांव के हथियार तस्कर मो.जमशेर को गिरफ्तार किया था। थानाध्यक्ष ने बताया था कि जमशेर ट्रेन से पटना की ओर जाने वाला था।

खगड़िया से पश्चिम बंगाल तक पहुंच रहा है अवैध हथियार

हथियार का जखीरा अब खगड़िया से पश्चिम बंगाल भी पहुंचने लगा है। तस्कर अबू सलीम हथियार खरीदने ही खगड़िया आया था। जो इस बार पुलिस के चंगुल में फंस गया। हालांकि अवैध हथियार तस्करों को जैसे ही एहसास हुआ कि उसे पुलिस से घेर रखा है वे भागने का प्रयास करने लगा था तभी धरा गया।

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