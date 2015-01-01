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परेशानी:मौसम बदला, खलिहान में है धान, किसान चिंतित

खगड़िया4 घंटे पहले
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बुधवार की सुबह से मौसम का मिजाज बदला। आसमान में बादल छाने और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट महसूस हुई। लोग घरों में दुबके नजर आए। पहले प्रखंड के बाजार में कुछ जगह अलाव लगाने का काम किया जाता था। लेकिन इस वर्ष आधा दिसंबर माह के बीत जाने के बाद भी बाजार में कहीं भी अलाव नहीं जलाया गया। गुरूवार को बर्फीली हवाओं से किसानों का कॉलेज धड़कने लगा कि कहीं उनका फसल उत्पाद भीग कर सड़ न जाय। लोग अपने धान के ढेरी को ढकते नजर आए। मौसम इसी तरह एक सप्ताह से अधिक समय तक रहता है तो धान की फसल जो कट गई है या खेत में लगी है। उसको नुकसान होने की आशंका है।

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