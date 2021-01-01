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स्कूल में विवाद:टीएन गर्ल्स हाईस्कूल में स्मार्ट क्लास चालू करने के लिए कहा तो लाइब्रेरियन ने हेडमास्टर से की गाली-गलौज, धमकी भी दी

खगड़िया4 घंटे पहले
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  • गोगरी स्थित टीएन गर्ल्स हाईस्कूल का मामला, विद्यार्थियों से अवैध वसूली की बात आई सामने

सदर अनुमंडल परिसर स्थित शिक्षा विभाग के डीपीओ और मध्य विद्यालय सन्हौली के एचएम के बीच हुई नोंक-झोंक और हाथापाई का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि स्कूल में एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आ गई।

जहां एचएम द्वारा उन्नयन स्मार्ट क्लास चालू करने के लिए कहने पर लाइब्रेरियन ने एचएम को न सिर्फ चोर कहा, बल्कि मां-बहन की गाली देते हुए मारपीट करने व घर से टांगकर ले जाने की भी धमकी दे डाली। भद्दी-भद्दी गाली देते हुए पिता के नाम को भी नहीं बख्शा। सबसे शर्मनाक यह है कि यह पूरी घटना टीएन गर्ल्स हाईस्कूल उस समय हुई जब दर्जनों छात्राएं स्कूल में मौजूद थीं। शिक्षकों को अपनी मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं रहा।

बताते चलें कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे स्कूल कैंपस में बैठकर लाईब्रेरियन मनोज कुमार, शिक्षक प्रणव कुमार, टिरकिट दास एवं एक अन्य धूप का आनंद ले रहे थे। इसी बीच क्लास कर लौटे एचएम अनिल कुमार वहां आकर लाईब्रेरियन से स्मार्ट क्लास चालू कर देने का आग्रह किया।

इसी बात को लेकर लाइब्रेरियन मनोज कुमार बिफर गए और एचएम से कहा मैं क्यूं जाऊंगा। जिसको जाना हो वह जाए। इसके बाद इसी जगह से दोनों के बीच कहा सुनी और तू-तू- मैं-मैं शुरू हो गई और गाली- गलौज में बदल गई जो भास्कर के कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है कि इस बार वहां तैनात सभी शिक्षकों ने मिलकर अलग-अलग मद में वसूली की। जिसके बंटवारे को लेकर शिक्षकों में विवाद है।

सीएल भरने से रोकता है लाइब्रेरियन: एचएम

एचएम अनिल कुमार ने बताया कि लाइब्रेरियन ने सब छात्रों से वसूली कर ली। कोई शिक्षक नहीं आते हैं तो उसका सीएल भरने से हमको रोक देता है। स्कूल को स्कूल नहीं रहने दिया, देखिए आज भी कुछ शिक्षक नहीं आए हैं।

मैं टीचर नहीं तो मैं क्यों लूंगा क्लास: लाइब्रेरियन

मामले में लाइब्रेरियन मनोज कुमार ने कहा कि मैं तो लाइब्रेरियन हूं। क्लास टीचर तो नहीं, फिर मैं क्यों क्लास लूंगा। जो क्लास टीचर हैं, उन्हें छोड़कर मुझे बोला गया, उनका भाषा सही नहीं है, इसलिए ये सब हो गया। वे खुद इधर- उधर करते हैं और हमलोगों पर रौब जमाते हैं।

अवैध वसूली को लेकर चल रहा मनमुटाव

अवैध वसूली के हिस्सेदारी को लेकर चल रहे दोनों टीएन गर्ल्स हाईस्कूल शिरनियां के एचएम और लाइब्रेरियन के बीच हुए विवाद की गहराई में उतरने पर पता चला कि यह सारा विवाद अवैध वसूली में हिस्सेदारी को लेकर हुई। बातचीत के क्रम में लाइब्रेरियन ने बताया कि मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा, नामांकन एवं टीसी देने के नाम पर छात्रों से वसूली गई राशि में हेडमास्टर को हिस्सा नहीं मिलने के कारण वे अंदर खफा थे।

स्कूल कैंपस में गाली-गलौज अशोभनीय

एचएम और लाइब्रेरियन के बीच यदि इस तरह की घटना हुई है तो यह बेहद अशोभनीय और गलत है। किसी को काई दिक्कत होती है तो इसके लिए सिस्टम है और कागजी प्रक्रिया है। गाली- गलौज करना बिल्कुल गलत है। इसकी जानकारी लेकर मैं जांच करूंगा और आगे की कार्रवाई भी करूंगा।

- राजदेव राम, डीईओ, खगड़िया

हमको बोलने से पहले सौ बार सोचना : मनोज

एचएम- मनोज बाबू(लाइब्रेरियन) स्मार्ट क्लास चालू कर दिजिए।

लाइब्रेरियन- मैं क्यों जाऊंगा, जिसे जाना होगा जाएगा।

एचएम- आपकी भी जिम्मेवारी है, ऐसे क्यों बोलते हैं।

लाइब्रेरियन- मेरा जब आएगा तब देंखेंगे, आप ज्यादा मत न बोलिए।

एचएम- स्कूल का माहौल खराब करके रख दिए हैं आपलोग। ऐसे कीजिएगा तो पाप लगेगा, क्लास नहीं करते हैं और हर काम में टांग अड़ाते हैं। किसी का सीएल भरते हैं तो रोकते हैं और बेवजह दादागीरी करते हैं।

लाइब्रेरियन- ए हमको कुछ नहीं बोलेगा तुम। मेरा नाम बोलने से पहले एक सौ बार सोचोगे। बोल रहे हैं- मेरा नाम बोलने से पहले एक सौ बार सोच लेगा।

एचएम- रात-दिन ये लोग परेशानी कर देते हैं। किसी का सीएल नहीं चढ़ाने देते। कहते हो ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो।

बर्बाद करके रख दिया स्कूल : अनिल कुमार

लाइब्रेरियन- तुम स्कूल का पैसा चोरी करोगे और दूसरे का सीएल देखोगे।

एचएम- तुम्हारा बाप का चोरी किए हैं क्या?

लाइब्रेरियन- तुमरे बाप का है स्कूल।

एचएम- बर्बाद कर दिया विद्यालय को।

लाइब्रेरियन- साला हम बर्बाद कर दिए, चोरी कर- कर के घर ले जाता है और बात करता है। तुमरे बाप का है।

एचएम- एकदम बर्बाद कर दिया विद्यालय को।

लाइब्रेरियन- हट चोर उच्चके साला, चोर खानदान का बात करता है।

एचएम- क्लास करने कहेंगे तो कहेगा मेरा क्लास नहीं है, लाइब्रेरी में बच्चे काे किताब नहीं दीजिएगा और हम बोलेंगे तो चोर हो गए।

लाइब्रेरियन- जाओ न जोन बाप को लिख कर देना है दो न क्या होगा।

एचएम- लिखकर दे देंगे तो नानी याद आ जाएगी।

लाइब्रिरयन- हट तेरी के इतनी मार मारेंगे न कि घर से टांग कर ले जाएंगे।

(नोट:- वीडियो 4 मिनट 37 सैकेंड का है)

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