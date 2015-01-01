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मजदूर की मौत:धान की कटाई कर घर लौट रहा मजदूर नहर में डूबा, हुई मौत

कहलगांव4 घंटे पहले
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  • कहलगांव प्रखंड के खोजा धनौरा बहियार की घटना

धान की कटाई कर घर लौट रहा मजदूर की मौत नहर में डूबने से हो गई। घटना कहलगांव प्रखंड के खोजा धनौरा बहियार की है। जहां खोजा धनौर गांव निवासी निवासी राजेंद्र चौधरी के 32 वर्षीय पुत्र दिलीप चौधरी की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बुधवार दोपहर दिलीप धान की कटाई करने बहियार गया था।

शाम होने पर परिवार के सदस्यों को वह घर भेज दिया और खुद नहर में स्नान करने चला गया। देर रात तक जब वह घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने मुखिया को इसकी सूचना दी। गुरुवार सुबह गांव के कुछ नहर की ओर गए तो दिलीप का शव उपलाते देखा। इसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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