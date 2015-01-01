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धनतेरस:1000 बाइक बिकी और 30 करोड़ के आभूषण बिके, सौ करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान

किशनगंज4 घंटे पहले
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शहर के डे मार्केट स्थित ज्वेलरी शोरूम में धनतेरस के मौके पर खरीदारी करते लोग।
  • कोरोना के कारण छाई मंदी के बाद पिछले 8-9 महीने में पहली बार बाजार में दिखा उत्साह
  • शहर के डे मार्केट स्थित ज्वेलरी शोरूम में धनतेरस पर खरीदारी करते लोग

धनतेरस पर गुरुवार को बाजारों में रौनक रही। पिछले 8-9 महीने में यह पहला मौका है जब बाजारों में धनतेरस को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। बाजार में करीब सौ करोड़ के कारोबार का अनुमान है। इसमें 15 करोड़ के वाहन की बिक्री और बुकिंग हुई है। इसके अलावा 30 करोड़ की ज्वेलरी और 15 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री हुई। इसके अलावा पांच करोड़ के बर्तन की खरीदारी हुई। एक अनुमान के मुताबिक फर्नीचर और अन्य सामान (सजावटी सामान, दीया-बाती, किराना सामान, ड्राई फ्रूट) की बिक्री को मिलाकर सौ करोड़ का कारोबार हुआ है। गुरुवार को बाजार की रौनक ने दीवाली के आगमन का अहसास करवा दिया। धनतेरस से दीवाली की शुरुआत हो जाती है। यही वजह है कि कोरोना महामारी के बावजूद धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। यह खरीदारी शुक्रवार को भी जारी रहने की उम्मीद दुकानदारों को है। धनतेरस पर सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद(होम एप्लायंस), तांबे की वस्तुओं, दुपहिया, चारपहिया, मोबाइल आदि की खरीदारी शुभ मानी जाती है। लोग सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर इस पर्व को अपने लिए शुभ बनाते हैं। गुरुवार को जिले भर में करोड़ों का कारोबारी दिन रहा। धनतेरस के मौके पर शुभ मानने वाली वस्तुओं, वाहनों के साथ साथ ड्राई फ्रूट, मिठाई, सजावट की सामग्री, लाइटिंग, दीये, मोमबत्ती, पटाखे, पूजन सामग्री, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की खरीदारी कर लोग दीवाली मनाने की अपनी तैयारी पूरी करते दिखे।

आज शाम 4.12 बजे तक त्रयोदशी
इस साल धनतेरस की तिथि को लेकर काफी संशय रहा। शुभ मुहूर्त बताने वाले जानकारों ने धनतेरस की खरीदारी के लिए 12 नवंबर की तारीख शुभ बताई, वहीं पूजन के लिहाज से 13 नवंबर का मुहूर्त शुभ बताया। धनतेरस के खास मौके पर खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। पंडित ओमप्रकाश मिश्र के अनुसार शुक्रवार शाम 4.12 मिनट तक त्रयोदशी है। इसके बाद चतुर्दशी हो जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी खूब बिके
एलईडी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, एयरकंडीशनर, मोबाइल, आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के शोरूमों में भी दिनभर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। लोगों ने सुविधानुसार धनतेरस के मौके पर इन सभी वस्तुओं की खरीदारी की। जिले भर में कुल मिलाकर लगभग 12 से 15 करोड़ की बिक्री होने का अनुमान कारोबारी लगा रहे हैं। बर्तनों के कारोबार में भी हमेशा की तरह चमक रही।

वाहनों की हुई रिकॉर्ड बिक्री
धनतेरस पर वाहनों का भी करोड़ों रुपये का कारोबार रहता है। देशव्यापी मंदी से दूर गुरुवार को जिले भर के वाहन शोरूम में बिक्री काफी तगड़ी रही। किशनगंज हीरो शोरूम ने 400 तो होंडा ने 250, बजाज, टीवीएस भी 200-200, वहीं बहादुरगंज हीरो और यामाहा के शोरूम ने भी 50-50 गाड़ियां बेची, वहीं केटीएम ने 15, रॉयल एनफील्ड ने 30 तो मारुति ने 15 कारों की बुकिंग ली। जिले भर में 15 करोड़ रुपये के करीब वाहनों की बिक्री और बुकिंग हुई।

सोना-चांदी भी जमकर बिका
धनतेरस पर सबसे ज्यादा बिक्री सोने और चांदी की हुई। इस बार रेडिमेड गहनों की जगह लोगों ने सिक्के, गिन्नी और सोने चांदी के टुकड़ों की ज्यादा खरीदारी की। चांदी का दस ग्राम सिक्का 670-80 रुपए में, पुराना राजा रानी का चांदी का सिक्का 950-1000, वहीं टुकड़ा चांदी 64 हजार रुपये किलोग्राम के हिसाब से बिकी तो सोना 60 हजार से 61 हजार रुपए तोले के हिसाब से बिका। जिले भर में सर्राफा बाजार से करीब 30 करोड़ का कारोबार होने की खबर है।

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