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मतदान खत्म:जिले में 62.71 फीसद पड़े वोट

किशनगंजएक घंटा पहले
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किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा में प्रावि डेरामारी के बुथ 168 पर लगी मतदाताओं की भीड़।
  • विधानसभा चुनाव मतदान के लिए जिले में बनाए गए थे 1668 मतदान केंद्र
  • अंतिम चरण समाप्त जिले कीे चार विधानसभा सीट पर 51 प्रत्याशियों का किस्मत ईवीएम में हुई कैद
  • कोचाधामन विधानसभा में सबसे अधिक मतदाताओं ने की वोटिंग

आम निर्वाचन 2020 जिले के चार विधानसभा में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। जिले के 51 प्रत्याशियों का किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में बन्द कर दिया है। जिले में कुल 62.71 प्रतिशत मत पड़े। मिली जानकारी के अनुसार 52 बहादुरगंज विधानसभा में 62.15, 53 ठाकुरगंज विधानसभा में 61.35, 54 किशनगंज विधानसभा में 60.25 और 55 कोचाधामन विधानसभा में 67.10 फीसदी मतदान हुआ। ऑवर ऑल जिले का मतदान प्रतिशत 62.71 फीसदी रहा। सबसे अधिक मतदान कोचाधामन में और सबसे कम मतदान किशनगंज विस क्षेत्र में हुआ। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने का दावा किया है। निर्भीक, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया था। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल तैनात थे। इसके अलावे डीएम, एसपी ,एसडीएम व एसडीपीओ के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी लगातार मतदान केंद्रों पर सुचारू मतदान का जायजा लेते रहे। मतदान समाप्ति के बाद उपयोग में लाए गए सभी ईवीएम को सील्ड कर कड़ी सुरक्षा में बाजार समिति स्थित वज्रगृह में विधानसभा वार जमा किया जा रहा है। मतगणना 10 नवंबर को होगा। वज्रगृह की सुरक्षा का दायित्व अर्धसैनिक बल को सौंप दिया गया है। यहां चारों ओर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। मतगणना शुरू होने तक किसी को भी वज्रगृह के पास फटकने नही दिया जाएगा। जिले में कुल 1668 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर हेल्थ डेस्क बनाया गया था।

विधानसभा वाइज वोटिंग प्रतिशत
बहादुरगंज 62.15
ठाकुरगंज 61.35
किशनगंज 60.25
कोचाधामन 67.10

बनाए गए थे 1668 मतदान केंद्र
जिले के चार विस क्षेत्र में पहले 1065 मतदान केंद्र थे। निर्वाचन आयोग के फरमान के बाद 603 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए थे। ताकि प्रति मतदान केंद्र एक हजार से अधिक मतदाता नहीं हो। बहादुरगंज विस में 435, ठाकुरगंज विस 431, किशनगंज विधानसभा में 439 व कोचाधामन में 363 केंद्र बनाए गए थे।

चुनाव के लिए जिले को 151 सेक्टर में बांटा गया
जिले में निष्पक्ष शांतिपूर्ण ,स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला को 151 सेक्टर में बांटा गया था। जिसमें 151 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 34 जोनल दंडाधिकारी ,552 पीसीसीपी, 142 माइक्रो आब्जर्वर एवं चार जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे।इसके अलावे अर्धसैनिक बल के 54 कंपनी को उतारा गया था।सभी पुलिस बल,बीएमपी को भी चुनाव संपन्न कराने की जवाबदेही दिया गया था।

जिले के 70 बूथ पर खराब होने के बाद बदले गए ईवीएम
जिले में पांच बजे तक मतदान के क्रम में खराब होने की शिकायत पर कुल 70 ईवीएम मशीन को रिप्लेस किया गया। ईवीएम कोषांग प्रभारी सुबोध कुमार ने कहा कि शिकायत मिलते ही सेक्टर मजिस्ट्रेट ने खराब मशीन को बदल दिया। जिले में 26 बीयू, 30 सीयू एवं 59 वीवी पैट को रिप्लेस किया गया। बहादुरगंज विस में बीयू पांच, सीयू छह एवं 19 वीवीपैट, ठाकुरगंज विस में बीयू पांच, सीयू छह एवं तीन वीवीपैट, किशनगंज विस में बीयू आठ, सीयू सात एवं वीवी पैट 18 जबकि कोचाधामन विस में बीयू पांच, सीयू सात व 10 वीवी पैट के खराब था।

51 प्रत्याशी चुनावी मैदान में
मतदाताओं ने शनिवार को अपना मत देकर 51 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया है। किसकी मनेगी दीवाली यह फैसला 10 नवंबर को मतगणना के बाद होगा। किशनगंज विस में 20, ठाकुरगंज विस में 10, बहादुरगंज विस से नौ एवं कोचाधामन विस से 12 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे थे।

जिले के 70 बूथ पर खराब होने के बाद बदले गए ईवीएम
जिले में पांच बजे तक मतदान के क्रम में खराब होने की शिकायत पर कुल 70 ईवीएम मशीन को रिप्लेस किया गया। ईवीएम कोषांग प्रभारी सुबोध कुमार ने कहा कि शिकायत मिलते ही सेक्टर मजिस्ट्रेट ने खराब मशीन को बदल दिया। जिले में 26 बीयू, 30 सीयू एवं 59 वीवी पैट को रिप्लेस किया गया। बहादुरगंज विस में बीयू पांच, सीयू छह एवं 19 वीवीपैट, ठाकुरगंज विस में बीयू पांच, सीयू छह एवं तीन वीवीपैट, किशनगंज विस में बीयू आठ, सीयू सात एवं वीवी पैट 18 जबकि कोचाधामन विस में बीयू पांच, सीयू सात व 10 वीवी पैट के खराब था।

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