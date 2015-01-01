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विस चुनाव:6500 वोटर ने किया मताधिकार का प्रयोग

गलगलियाएक घंटा पहले
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विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को हुए मतदान में भातगांव पंचायत के मतदान केंद्रों पर प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था के बीच लगभग 6500 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतार लगी। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार नहीं दिखी। दोपहर में कई मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। दिन के 2 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी। मतदान के दौरान क्षेत्र में कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले युवाओं ने काफी उत्साह के साथ अपना मतदान किया।

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