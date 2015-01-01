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3 दिनों में 3 हादसे:फरिंगगोला में फिर दुर्घटना, डीएम ने एनएचएआई से कहा था हादसा हुआ तो कराएंगे केस, लेकिन वाहन हटाने तक नहीं आया

किशनगंज3 घंटे पहले
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एनएच-27 पर एसएसबी कैंप के पास गुरुवार की सुबह दुर्घटनाग्रस्त ट्रक।
  • सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों का एनएचएआई पर असर नहीं
  • पुलिस ने कहा-हमारा काम विधि-व्यवस्था देखना, दुर्घटनाग्रस्त वाहन हटाना एनएचएआई का काम

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला प्रशासन ने एनएचएआई को दिए गए निर्देश का कोई असर नहीं दिख रहा है। पूर्व से ब्लैक स्पॉट के तौर पर चिह्नित शहर के एनएच पर स्थित फरिंगगोला में तीन दिनों में तीन दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन एनएचएआई इन दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को नहीं हटा रहा है। इस कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। गुरुवार की सुबह भी एसएसबी कैंप के समीप पूर्व से दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क किनारे खड़े ट्रकों से एक ट्रक टकरा गया। आसपास खड़े लोग बाल-बाल बचे। एसएसबी के जवान सहित पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को बीच सड़क से हटाकर किनारे लगा दिया गया। इस दरम्यान करीब एक घंटे सुबह नौ बजे से दस बजे तक एनएच पर परिचालन पूरी तरह बाधित रहा। इससे पहले बुधवार की शाम भी इसी जगह पर दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई थी। तीन दिन पूर्व यहीं फरिंगगोला मद्य निषेध चेकपोस्ट पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। यह वाहन सड़क के बीच खड़ा है। इससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके अलावे पूर्व में भी दुर्घटनाग्रस्त वाहन यहीं सड़क किनारे लगे हैं। पुलिस सड़क खाली करवाने के बाद यातायात तो बहाल करा देती है पर इन वाहनों को सड़क से हटाने के नाम पर असमर्थता जाहिर करती है। एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने कहा विधि व्यवस्था संधारण पुलिस का काम है, जबकि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाना एनएचएआई का काम है।

3 दिन पहले सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित हुई थी बैठक
तीन दिन पूर्व जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी। बैठक में मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाएं रोकने पर विशेष बल दिया गया था। इस संबंध में एनएचएआई को सड़क की मेंटेनेंस के साथ ही बस स्टैंड के पास रिंबल स्ट्रिप बनवाने को कहा गया था, लेकिन एनएचएआई पर इस निर्देश का कोई असर नहीं पड़ा। इस संबंध में एनएचएआई का पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया
3-4 हजार वाहनों का परिचालन
इन दिनों शाम ढलते ही कोहरा का प्रकोप जारी है। शाम ढलते ही कोहरा इतना घना हो जाता है कि दृष्यता चंद मीटर ही रह जाती है। दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। एनएच-27 पर प्रतिदिन तीन से चार हजार वाहन आते-जाते हैं। बीच सड़क पर खड़ी गाड़ी से दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। फरिंगगोला से एसएसबी तक कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हंै। यह शहर का सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट बना हुआ है।

एनएचएआई सिलीगुड़ी ने सड़क की मरम्मत के नाम पर की खानापूर्ति
इन दिनों फरिंगगोला से रेलवे स्टेशन तक एनएच 27 पर समानन्तर फ्लाई ओवर का निर्माण हो रहा है। फ्लाई ओवर निर्माण की जिम्मेदारी पूर्णिया अंचल स्थित एनएचएआई की है, लेकिन सड़क मेंटेनेंस का दायित्व एनएचएआई सिलीगुड़ी की है। जर्जर सड़क की सूचना पर डीएम आदित्य प्रकाश ने स्वयं एसएसबी कैंप के पास दल-बल मुआयना किया था। सड़क की सूरत देख डीएम ने जमकर एनएचएआई के अधिकारी और प्रतिनिधि को फटकार लगाई थी। इतना तक कह दिया था कि सड़क की सूरत नहीं बदली और एक भी घटना हुई तो जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए एनएचएआई के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज करवाई जाएगी, लेकिन एनएचएआई सिलीगुड़ी ने सड़क मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति कर छोड़ दिया। नतीजा यह कि प्रतिदिन दुर्घटना होती रहती है।

टोल प्लाजा को ले ये हैं प्रावधान
जानकारों की मानें तो एनएचएआई टोल प्लाजा पर आम राहगीरों से राशि लेती है। इसके बदले आम राहगीरों को निर्बाध परिचालन देना एनएचएआई का दायित्व है। अगर, टोल प्लाजा के 40 किलोमीटर की परिधि में सड़क दुर्घटना होती है तो टोल प्लाजा के पास रिजर्व ट्रैफिक वैन सह एंबुलेंस को तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों का प्राथमिक उपचार कर निकटवर्ती अस्पताल तक पहुंचाना है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क के किनारे हटाकर रखना है ताकि आवागमन सुचारू हो सके।

डीएम के संज्ञान में है पूरा मामला
एसडीएम शहनवाज अहमद नियाजी ने कहा कि यह मामला डीएम के संज्ञान में भी आया है। उनके निर्देश पर एनएचएआई सिलीगुड़ी के प्रोजेक्ट मैनेजर को अविलंब दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर एनएचएआई की लापरवाही इसी तरह सामने आती रही तो विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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