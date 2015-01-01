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ईवीएम को जमा किया:मतगणना के बाद ईवीएम को वेयर हाउस में जमा किया

किशनगंज5 घंटे पहले
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जिले के चार विधानसभा की मतगणना संपन्न होने के बाद उपयोग में लाए गए ईवीएम को विधानसभा बार सुरक्षित वेयर हाउस में जमा कर दिया गया है। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मनिरुल शेख ने इसकी जानकारी दी।उन्होंने कहा कि जिले में 1668 मतदान केंद्र थे।जहां मतदान किया गया था। किशनगंज विधानसभा में 439 मतदान केंद्र थे। यहां 20 प्रत्याशी रहने के कारण यहां सभी मतदान केंद्रों पर दो दो वीवीपैट,दो दो सीयू एवं एक बीयू का उपयोग किया गया था। बांकी सभी तीन विधानसभा में 16 से कम प्रत्याशी रहने के कारण जितने मतदान केंद्र थे।उतनी ही वीवी पैट,सीयू एवं बीयू इंस्टॉल किया गया था।उन्होंने कहा कि मतदान शुरू होने के समय या मतदान के क्रम में खराब होने वाले ईवीएम को भी सुरक्षित रखा गया है।

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