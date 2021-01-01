पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:दोपहर बाद धूप खिली तो 2 डिग्री बढ़ा अधिकतम तापमान, आर्द्रता 90 फीसद

किशनगंज6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी पछुआ हवा

दोपहर बाद धूप खिलने से ठंड से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को किशनगंज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान शनिवार की तरह आठ डिग्री सेल्सियस रहा। इस दिन में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी पछुआ हवाएं चलती रही। हवा का वेग भी शनिवार के मुकाबले कम रहा। मौसम अच्छा रहने का असर बाजारों पर भी दिखा व रविवार को बंदी के बावजूद बाजारों में शनिवार की तुलना में अधिक चहल-पहल देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी एक सप्ताह तक कड़ाके की ठंड की संभावना बनी है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ एवं पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक कुन्दन कुमार के अनुसार हवा में आर्द्रता सामान्य से बेहद अधिक लगभग 80-90 फीसदी तक बने रहने के कारण लोगों को अधिक तापमान में भी कनकनी का एहसास हो रहा है।

कनकनी से लोगों को नहीं मिल रही राहत

ठाकुरगंज | रविवार की सुबह 11 बजे के बाद धूप निकलने से मौसम सुहाना हुआ पर कनकनी से लोगों को राहत नहीं मिल पाई। रविवार की सुबह से लेकर नौ बजे तक कोहरे का प्रकोप अधिक रहने से वाहन चालकों को सफर करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। सुबह 10 के बाद मौसम हल्का साफ होने के साथ घंटे भर के अंदर धूप निकली।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser