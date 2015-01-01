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आरोप:सड़क निर्माण में लगाया अनियमितता का आरोप

टेढ़ागाछ4 घंटे पहले
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झाला से निसंदरा जाने वाली प्रधानमंत्री सड़क के रिपेयरिंग के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने गुरुवार को कालीकरण करने में अनियमितता का आरोप लगाया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जहां प्राकलन के अनुसार 25 एमएम कालीकरण करना है। वहां संवेदक द्वारा 10-15 एमएम ही कालीकरण कर रहा है। जो निर्माण के दूसरे दिन ही उखड़ना शुरू हो चुका है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से जांच की मांग की है।

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