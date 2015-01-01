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हादसा:सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक जख्मी, गंभीर

पौआखाली4 घंटे पहले
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गुरुवार को अहले सुबह पौआखाली थाना क्षेत्र के पेटभरी गांव के समीप एनएच 327 ई पर सड़क दुर्घटना में एक आटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घायल रुपेश कुमार सिन्हा डुमरिया पंचायत के पेटभरी गांव का है। दुर्घटना के बाद उसके साथी सूरज कुमार के शोर मचाने पर आसपास के लोग सहायता के लिए दौड़े तथा घायल को नजदीकी चिकित्सक के पास भेजा गया, जहां से घायल रुपेश कुमार सिन्हा की गम्भीर स्थिति को देखते हुए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि रुपेश के हाथ और पैर में फ्रेक्चर होने के साथ ही सिर में भी गंभीर रूप से चोट लगी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अहले सुबह रुपेश और सूरज अपने अपने टेम्पो के साथ पेटभरी से पौआखाली डाक बंगला चौक पहुंचे और अपने अपने टेम्पो को पौआखाली चौक पर पार्क कर अपने घर की ओर चला। इसी बीच उक्त घटना घटी।

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