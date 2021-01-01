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निधन:इंडो-बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के एएसआई की हार्ट अटैक से मौत, साथियों में शोक

किशनगंज (बिहार)6 घंटे पहले
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  • राजस्थान के नागौर के निवासी थे नारायण राम

इंडो-बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात एएसआई की रविवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। 52 वर्षीय नारायण राम राजस्थान के नागौर का निवासी थे और किशनगंज बीएसएफ के सेक्टर हेडक्वार्टर के 146वीं बटालियन बीओपी बोरा के पास शनिवार की रात्रि ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दरम्यान ही वे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। ड्यूटी में तैनात बीएसएफ के अन्य पैदल जवानों की नजर उक्त बीएसएफ कर्मी पर पड़ी। वहां उन्हें बेहोशी की हालत में देख जवानों ने पास आकर देखा तो वे बेसुध जमीन पर पड़े थे। जवानों ने इसकी सूचना तुरंत बीएसएफ के वरीय अधिकारी को दी। सूचना मिलते ही उन्हें इलाज के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक एएसआई को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। बीएसएफ द्वारा मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। घटना के बाद मृतक एएसआई के सहयोगी व बीएसएफ कर्मियों में शोक का माहौल है।

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