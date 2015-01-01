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कार्रवाई:भाजपा और राजद जिलाध्यक्ष पर टाउन थाने में मामला दर्ज

किशनगंज3 घंटे पहले
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  • आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का लगा आरोप

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दो जिलाध्यक्ष पर मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को सीओ समीर कुमार के लिखित आवेदन पर टाउन थाना में राजद जिलाध्यक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष पर मामला दर्ज किया गया है। खगड़ा तीन नंबर रेल गुमटी के समीप एनएच की जमीन पर होर्डिंग लगा था। सीओ ने कहा क्षेत्र भ्रमण करने के दौरान बैनर पर नजर पड़ी। उन्होंने फौरन बैनरों को जब्त कर लिया। सीओ के लिखित शिकायत पर कांड संख्या 308/20 और 309/20 दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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